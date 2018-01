Massimiliano Allegri e Ambra, c'è aria di nozze. L'indizio

Non si arrestano i rumors attorno alla storia tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Da quando sono usciti allo scoperto, la scorsa estate, l'allenatore della Juventus e l'attrice alimentano indiscrezioni di addetti ai lavori e pettegolezzi del pubblico. L'ultima voce riguarda la possibilità che i due convoleranno presto a nozze.

Ad alimentare la curiosità, stavolta, alcuni indizi emersi nelle ultime ore. In primis un anello sfoggiato dal timoniere bianconero nell'ultima conferenza stampa tenuta, quella di Atalanta-Juventus. Gioiello che ha tutta l'aria di essere una "fedina" d'amore.

Ma non solo. Secondo quanto riporta la rivista "Diva e Donna" in edicola questa settimana, la coppia avrebbe già fatto le dovute presentazioni in famiglia. "Nei giorni scorsi Allegri è stato a Cerveteri, a casa dei signori Angiolini, Doriana e Alfredo - si legge - Ad attenderlo ha trovato porte aperte e un grande abbraccio, specie dal papà di Ambra". Una sorta di ‘benedizione’ in vista del matrimonio? Chissà...

Ciò che è certo è che tra weekend d'amore ad alta quota e gite romantiche a Venezia, la love story prosegue davvero a gonfie vele. E per chiudere il cerchio mancherebbe solo la ciliegina sulla torta, ovvero il più dolce dei "sì" pronunciato davanti all'altare.