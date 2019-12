Massimo Boldi, nozze in vista con Irene Fornaciari: “Le ho regalato l’anello, significa che l’ho scelta”

Massimo Boldi ha ritrovato il sorriso e la serenità accanto alla giovane compagna Irene Fornaciari. Nonostante siano trascorsi solo tre mesi dall’ufficializzazione di una relazione che prosegue a gonfie vele, le intenzioni di coppia appaiono seriamente rivolte al grande passo del matrimonio, come dimostra l’anello di zaffiri e diamanti ora al dito dell’imprenditrice 40enne.

“Lei ha fatto un miracolo: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film”, ha raccontato l’attore 74enne in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi: “L’anello è un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.

Massimo Boldi regala l’anello alla fidanzata, lei: “Non me lo aspettavo”

Entusiasta a e colpita da un gesto così romantico Irene Fornaciari: “Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare”, ha confidato la compagna di Massimo Boldi: “Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole: mi chiede ‘hai mangiato?’, ‘hai dormito?’. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore, perché queste sono le domande che fanno di una coppia una famiglia”.

Tra i due corrono ben 34 anni di differenza di età, dettaglio che non è affatto un problema: “Mi sento un ragazzino e l’età non mi angoscia affatto”, ha assicurato lui, “Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l’ho trovata”. Dello stesso avviso la compagna: “Noi stiamo bene insieme, ridiamo come due pazzi. Abbiamo passato un anno a parlare prima di metterci insieme, aprendoci completamente l’uno all’altro. Lui ci mette la sua esperienza, io la mia consapevolezza”.

Massimo Boldi vuole sposare la compagna Irene: la reazione delle figlie

Massimo Boldi ha tre figlie, Micaela, Michela e Marta (nate dal matrimonio con la moglie Marisa scomparsa nel 2004) che da subito hanno accolto con gioia la giovane compagna del padre. E anche ora che il progetto è quello di ufficializzare il legame, la felicità dell’attore è la stessa delle sue donne: “Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto sorridendo: ‘Certo, papà, perché no?’, ha raccontato: “La piccola di casa, Marta, che di anni ne ha 29, vive ancora con me. Mi controlla a vista, mi fa il terzo grado, ha grande simpatia per Irene e ho l’impressione che le racconti più di quanto immagini”.

“Quello che ci siamo promessi vicendevolmente è la fedeltà: una priorità per entrambi”, ha commentato ancora Irene confermando l’ottimo rapporto con le figlie del compagno.