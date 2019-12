Massimo Boldi presenta la fidanzata in tv: “Non immaginavo di potermi innamorare a questa età”

Dopo diverse interviste e dichiarazioni social, per la prima volta Massimo Boldi ha presentato in tv la fidanzata a cui è legato da qualche mese. “Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria. Ve la voglio presentare, si chiama Irene", ha raccontato l’attore 74enne nel salotto del programma di Rai Uno ‘Italia Sì’ accanto alla sua Irene Fornaciari.

"Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone", ha confidato Boldi, per nulla spaventato dalla differenza di età di 34 anni che intercorre tra lei e la compagna, entusiasta per la complicità che contraddistingue il loro rapporto. "La leggerezza è qualcosa di fondamentale. Magari, quando stiamo parlando di una cosa seria, lui inizia a cantare o a recitare qualche celebre battuta dei suoi film", ha raccontato la donna, imprenditrice 40enne di Lucca conosciuta per caso durante un viaggio in treno con cui è nato piano piano un sentimento.

Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene in tv: i suoi rapporti con le figlie

La relazione con Irene Fornaciari ha aperto un nuovo capitolo sentimentale per Massimo Boldi, segnato prima dalla morte della moglie Marisa e poi da esperienze rivelatesi fallimentari. La serenità finalmente raggiunta dall’attore è stata accolta con gioia anche dalle tre figlie dell’attore, Micaela, Michela e Marta, con cui la compagna del padre ha un ottimo rapporto. "Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema", ha confermato la stessa Irene, recentemente destinataria di un prezioso anello quale simbolo della serietà di una relazione che potrebbe presto portare alle nozze.