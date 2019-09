Massimo Boldi innamorato, la fidanzata Irene Fornaciari: “E' un momento meraviglioso”

Massimo Boldi ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a una nuova donna, Irene Fornaciari, presentata ai follower con una foto che li ritrae insieme accompagnata dall’eloquente didascalia “L’amore non ha età”. Per la coppia la differenza di età (74 anni lui, 40 lei) non è affatto un ostacolo alla felicità assaporata in questi primi mesi insieme e, per la prima volta, la stessa Irene ha confidato la gioia di un periodo splendido vissuto accanto al nuovo compagno.

Boldi fidanzato, la fidanzata Irene: “E’ un momento meraviglioso”

“Sto vivendo un momento meraviglioso che vorrei preservare con riservatezza”, ha detto Irene Fornaciari al settimanale Oggi a proposito della relazione stretta da qualche tempo con Massimo Boldi.

Lucchese, 40 anni, proprietaria di un negozio di abbigliamento nella città toscana, Irene Fornaciari è descritta come una donna molto riservata, al centro delle attenzioni dell’attore che per lei – scrive il settimanale – si è quasi trasferito a Lucca. Con Boldi condivide l’amore per la cucina, per il buon vino e per gli amici, tutti ottimi punti di partenza per mettere delle buone basi a questa relazione che sembra essere nata con il piede giusto, visto che la donna è lontana dal mondo dello spettacolo e pare non avere alcuna intenzione di entrarci. “Temo le donne che mi cercano solo per avere visibilità”, aveva ammesso Boldi prima di incontrare Irene che, a questo punto, pare proprio essere la donna giusta per lui.

(Di seguito le foto della coppia fotografata dal settimanale Oggi)