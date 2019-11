Massimo Boldi ricorda la moglie e parla della fidanzata: “Si prende cura di me”

Iniziata qualche minuto dopo del previsto per via della sorpresa che Fiorello ha organizzato a Mara Venier, a ‘Domenica In’ l’intervista di Massimo Boldi ha suscitato ricordi e commozione, ma anche la gioia di vivere ogni momento del presente.

Nel salotto di Rai Uno l'attore ha ricordato con affetto la moglie Marisa, scomparsa nel 2004 a causa di una malattia, e parlato dell’amore ritrovato grazie alla compagna Irene Fornaciari con cui, nonostante la differenza di età di 34 anni, ha stretto un legame molto intenso fonte di grande serenità.

Massimo Boldi parla della fidanzata Irene Fornaciari

“Ha dimostrato di volermi davvero bene”, ha raccontato Massimo Boldi parlando della sua Irene, conosciuta per caso in treno: “E’ venuta lei a chiedermi se potevo fare una presenza in una situazione di beneficenza. Non sono potuto andare ma ci siamo sentiti e visti. Qualche mese dopo, quest'estate, mentre ero in vacanza mi ha chiamato per invitarmi al suo compleanno”.

La loro storia è stata accolta con gioia anche dalle tre figlie di Boldi, Micaela, Manuela e Marta che hanno accettato la compagna del padre con affetto, “perché hanno capito che è una ragazza giusta, che si prende cura di me”.

E su twitter il post che risuona come una conferma delle sue parole: l'affetto della figlia Marta in uno scatto dedicato al suo papà.