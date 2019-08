"Marica Pellegrinelli con Charley Vezza, ma la madre di lui è spiazzata": il retroscena bomba di Massimo Boldi

Una nuova frequentanzione per Marica Pellegrinelli che, reduce dalla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, avrebbe ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore Charley Vezza. Ma... c'è un "ma". Pare infatti che, ad ostacolare la relazione tra i due, ci sia la mamma di lui, tale Sandra Vezza, potente regina dei salotti, che sarebbe letteralmente "spiazzata" dalla nuova coppia. A raccontarlo è Massimo Boldi, che dice di conoscere la donna.

Il retroscena bomba di Massimo Boldi

“Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, spiega l'attore, evidentemente in vena di pettegolezzi, "Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire".

Sandra Vezza è una potente regina dei salotti

Non è la prima volta che i giornali di gossip riportano un retroscena simile. Era già successo due settimane fa. “Si mormora che la storia d’amore tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza proceda, seppur in segreto, a gonfie vele - aveva scritto il (sempre informatissimo) Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi - I due avrebbero appena trascorso qualche giorno in una casa di un comune amico alle porte di Firenze. Presto, pare, ufficializzeranno il loro legame mostrandosi assieme a Forte dei Marmi dove il rampollo possiede una lussuosissima villa. Ad ostacolare però la neonata relazione ci sarebbe la madre del ragazzo, la potente regina dei salotti Sandra Vezza”.

Insomma, la storia d'amore tra Charley e Marica s'ha da fare o no? Lo scopriremo solo vivedo. Di certo c'è che, nei giorni scorsi lei è tornata a farsi veder con Eros Ramazzotti (che pare sia stata lei a lasciare), ma nessun ritorno di fiamma, solo un incontro pacifico a Taormina per il bene dei figli Raffaella Maria, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4.