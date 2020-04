Massimo Boldi in quarantena lontano dalla fidanzata: “Mi manca molto”

Massimo Boldi sta trascorrendo queste lunghe settimane di quarantena lontano dalla sua Irene Fornaciari, imprenditrice 40enne con cui fa coppia dall’estate scorsa. Un momento difficile per l’attore 74enne che, in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, non ha nascosto i timori per una situazione che mette a dura prova il suo stato emotivo, segnato anche dalla nostalgia per la compagna.

“Maledetta quarantena. Ecco come passo le mie giornate ora, chiuso in casa, in trent' anni non ho mai fatto così tante volte le scale da cima a fondo”, ha raccontato Boldi: “A parte gli scherzi, devo dire che questa situazione non la vivo granché bene, la vivo con l' ansia che mi accompagna da quando sono nato. Paura? Sì, certe notti non dormo, mi agito”.

“Mi sono anche innamorato di Irene, una dolce candida bellezza, unica che però... non vedo da sei settimane”, ha detto ancora l’attore a proposito della fidanzata: “Anzi no, la vedo tutti i giorni, grazie alla tecnologia del telefonino, però non di persona, mi manca molto”. I due fanno coppia da mesi ed entrambi in diverse occasioni hanno spiegato come si siano innamorati l’uno dell’altra nonostante una differenza di età di 34 anni che non inficia affatto sugli equilibri della loro relazione, forte anche in un periodo come questo che li vede distanti.

Massimo Boldi e la storia d'amore con Irene Fornaciari

La relazione con Irene Fornaciari ha aperto un nuovo capitolo sentimentale per Massimo Boldi, segnato prima dalla morte della moglie Marisa e poi da esperienze rivelatesi fallimentari. La serenità finalmente raggiunta dall’attore è stata accolta con gioia anche dalle tre figlie dell’attore, Micaela, Michela e Marta, con cui la compagna del padre ha un ottimo rapporto. "Sono delle donne meravigliose. Spesso usciamo tutti insieme senza alcun problema", ha confermato la stessa Irene, recentemente destinataria di un prezioso anello quale simbolo della serietà di una relazione che potrebbe portare alle nozze.