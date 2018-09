Massimo Giletti, flirt con Antonella Clerici: "Mi ha dato grandi emozioni"

(Nel video in alto, l'intervista a Massimo Giletti)

"Signorino". E' definito così Massimo Giletti, 56 anni, nel corso dell'Intervista di Maurizio Costanzo. E il giornalista, scapolo d'oro della tv italiana, ammette di avere un rapporto complicato con l'amore: "Reggo anche tre anni, ma storicamente è complicato superare i tre. Per me la passione è fondamentale".

"Oggi sei fidanzato?", chiede Costanzo. "Ho un rapporto intenso con la Juventus", replica Giletti. "Quante donne hai avuto?" "E' bello parlare di donne ma non raccontare di donne, come diceva Agnelli. A 56 anni ho avuto esperienze. Mia madre mi diceva che non credeva che mi sarei fidanzato. Mi disse che sperava che da vecchio avrei trovato una badante che non mi fregava i soldi. Diceva inoltre che non voleva che le mie donne diventassero martiri come lo è stata lei con mio padre. Era solidale nel lato femminile".

Poi il ricordo di una storia con Antonella Clerici, vissuta quando erano più giovani: "E' stata una donna che mi ha regalato molte emozioni. Erano anni in cui ero più calmo". Quando poi Giletti vede scorrere sul led wall le immagini di Alessandra Moretti, con cui si dice abbia avuto un flirt, stoppa il video. "Perché soffri?" chiede Costanzo. "Perché su temi personali è complicato tirare fuori le cose..."

"Ha dichiarato di aver amato una sola donna, una sola volta a cui ha dato tutto", incalza il conduttore. E Massimo: "Ho dato tanto a tante donne, ma in tempi brevi".