Tana per Giletti: il bacio con la ex Angela Tuccia

Si dichiara single da anni e dedito a una vita più monastica che mondana, eppure qualche gioia ai paparazzi in questa estate già bollente la regala anche Massimo Giletti. Il conduttore è stato beccato in compagnia della ex Angela Tuccia, che non si può certo dire gli sia indifferente.

Tra loro, che si sono detti addio nel 2013 dopo due anni d'amore, il feeling è ancora alle stelle, come dimostra il bacio sulle labbra che non è sfuggito all'obiettivo dei fotografi. Gli scatti pubblicati da Gente mostrano una coppia affiatatissima, ma l'ex professoressa dell'Eredità frena: "Massimo mi fa stare bene, sono felice di averlo nella mia vita. E' un rapporto complicato. Io vivo una situazione sentimentale complicata. Massimo, diciamo, fa parte di quelle storie finite ma mai finite".

"E' un uomo meraviglioso - ha spiegato ancora la Tuccia al settimanale - Mi ha insegnato tanto, ad avere un'infinita curiosità verso la vita, a coltivare interessi. E a studiare di continuo, per farmi trovare sempre preparata in ogni situazione e di fronte alle nuove sfide. E' stato un grande amore. Abbiamo fatto coppia fissa dal 2011 al 2013, ma volevamo cose diverse". Chissà se adesso, invece, avranno cambiato idea...