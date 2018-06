Bossari e Lagerback, matrimonio da favola: parata di vip per il "sì". Tutte le foto

Cerimonia all'aperto su un prato, petali di rosa bianche e tanto romanticismo. E' arrivato il grande giorno (firmato Enzo Miccio) per Daniele Bossari, 43 anni, Filippa Lagerback, 43, che nel pomeriggio di ieri, venerdì primo giugno, si sono sposati dopo 18 anni d'amore, una figlia, la bellissima Stella, e una proposta in ginocchio nella Casa del Grande Fratello Vip.

Una vera e propria giornata da favola per la coppia, tra le più amate della tv. Filippa stupenda in un romanticissimo abito lungo, senza velo ma con un fiore tra i capelli. Daniele in completo blu e mocassini. A Stella un ruolo speciale: è stata la damigella d’onore, in un vestito rosa, a piedi nudi sull'erba. Poi il ricevimento: una grande festa a tema "Alice nel Paese delle Meraviglie". Testimone di lui Lorenzo Flaherty, già "collega" al Gf Vip.

Tra gli invitati tantissime celebrità: Michelle Hunziker, Katia Follesa, Mara Venier, Roberto Cenci, Claudio Cecchetto, Gabriele Parpiglia, Alvin, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La proposta era arrivata durante la "reclusione" di lui nella Casa del Gf Vip. Indimenticabile. "Mai avrei pensato che sarebbe avvenuto qui dentro, ma cavalchiamo l'onda - esordì Daniele inginocchiandosi di fronte alla bella svedese e a milioni di spettatori - Qui dentro sono migliorato, cresciuto, penso di essere diventato un uomo. Ho attraversato molte tempeste nella mia mente, combattuto debolezze per cercare di essere una persona migliore. Ho pensato a te e Stella in ogni istante. E la prima cosa che ho pensato è che voglio dare un fratellino a Stella, la seconda invece è questa". Filippa, senza un attimo di esitazione, accettò: "Sei l'uomo che ho sempre sognato, ho visto il tuo cambiamento e sono orgogliosa di te. Sei pazzesco, ti amo. Sei l'uomo con cui voglio stare tutti i giorni della mia vita".