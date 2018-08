Ferragnez, tutte le follie del "royal wedding" all'italiana: dal volo brandizzato al "sì" in diretta

Si preannuncia uno dei matrimoni più sui generis (e più social) della storia dello spettacolo italiano, quello di Fedez e Chiara Ferragni. Il royal wedding "de noantri", previsto per sabato 1 settembre a Noto, in provincia di Siracusa, sta già monopolizzando l'attenzione dei media "rosa" - lasciando pochissimo margine alla Mostra del Cinema di Venezia! - in virtù delle sue iperboli.

Eccessi sciorinati a poco a poco via Instagram, e a cui ha dato il via Chiara quando, due giorni fa, ha preso il primo volo per raggiungere la cittadina siciliana, capitale dell'arte barocca che si troverà ad ospitare la cerimonia più barocca della sua storia. La fashion influencer ha viaggiato su un aereo Alitalia, compagnia che è sponsor ufficiale dell'evento. Addosso un maglioncino Alitalia firmato da Alberta Ferretti, che quest'estate ha disegnato le divise per le hostess della compagnia aerea. Insieme a lei il piccolo Leone e la fedele cagnolina Matilda.

Qualche minuto dopo l'arrivo, Chiara ha presentato ai follower il suo alter ego: un gigantesco pupazzo di due metri prodotto dalla Trudi riproducente le sue fattezze, una sorta di mascotte dell'evento. Nelle stesse ore, un enorme pannello, alto circa sette metri, veniva montato per impedire la vista della Loggia del Mercato di Palazzo Nicolaci, dove venerdì sera si terrà la festa privata per accogliere gli invitati tra i quali Francesco Totti e Ilary Blasi, Manuel Agnelli, J-Ax, Paris Hilton, Bebe Vio, Mika e tanti altri (grande assente Fabio Rovazzi, ex amico ed ex socio in affari di Fedez).

Volo speciale anche per per Fedez, che venerdì ha raggiunto l'aeroporto di Milano Linate a bordo di una lussuosissima limouosine bianca ed ha viaggiato su un aereo che Alitalia ha completamente dedicato ai "Ferragnez", fusione dei cognomi di Chiara e Federico. Ad attenderlo il pupazzo con le fattezze della futura sposa di cui sopra e Annamaria Berrinzaghi, ovvero la mamma e manager, vestita eccezionalmente da hostess con tanto di cappellino. Una volta atterrato in Sicilia, ecco per lui una lussuosissima Bmw Yacht.

Con Fedez hanno volato gli invitati, quei fortunati che nelle ultime settimane hanno ricevuto la "sobria" partecipazione di nozze in 3D con bacio, palme e fuochi d'artificio. Coccolati come capi di stato in viaggio verso missione internazionale, gli ospiti hanno trovato persino il display del check-in e il biglietto brandizzati con l'ormai popolarissimo hashtag #Ferragnez. All'interno dell'aereo, altrettanto brandizzati erano i poggiatesta dei sedili, il cestino per il cibo, l'acqua, le patatine, i cioccolatini. Il tutto ovviamente è stato esibito con orgoglio sui profili Instagram, tra foto, video, Stories e occhi strabuzzati dei fan.

Nessuna esclusiva ai giornali, il "sì" è in diretta social

Perché l'amore vip, al tempo dei social, non è una esclusiva venduta ad un giornale in occasione del grande giorno, ma sono le emozioni raccontate passo passo ai follower. Via social è arrivata la notizia della stilista di Chiara, che sarà Maria Grazia Chiuri per Dior. Sempre online Alberta Ferretti ha pubblicato i bozzetti di quelli che saranno gli abiti delle sei damigelle, le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, e poi le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci. Allo stesso modo Fedez ha annunciato Versace.

Fedez e la Ferragni si sposeranno alla Dimora delle Balze, location di lusso e immersa nel verde a una ventina di chilometri dal paese. A sposare la coppia, con rito civile, sarà un amico dei due e non il sindaco Corrado Bonfanti. "I nostri follower lo vedranno in diretta", ha assicurato Chiara.

