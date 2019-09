Georgette Polizzi si è sposata: ecco l'album delle nozze (FOTO)

"-1 ora... Mi hanno rifatto il trucco mille volte perché continuò a piangere... Mi è caduta la corazza ed è uscita la mia fragilità!!" Così Georgette Polizzi, aveva dato inizio ieri mattina ad un romantico coutndown social a poche ore dal matrimonio, avvenuto nel pomeriggio. Nozze raccontate via social con Davide Tresse per l'ex concorrente di 'Temptation Island', che ha raccontato pubblicamente sua lotta contro la sclerosi multipla.

Il matrimonio di Georgette Polizzi

La cerimonia si è svolta in una location insolita, un edificio in stile industriale, dove Davide è arrivato direttamente in Ferrari. Dopo il sì, canti e danze fino a sera, quando i neo sposi si sono scambiati il primo bacio da marito e moglie sullo sfondo di fuochi d'artificio. Tanti gli invitati vip, dall'ex tronista Francesca Del Taglia a Mercedes Henger (figlia di Eva, ndr) arrivata insieme al compagno Lucas Peracchi, fino alla influencer e modella curvy Elisa D'Ospina.

Il matrimonio per Georgette arriva dopo anni d'amore accanto al suo Davide, con cui ha partecipato nel 2016 a Temptation Island, attestandosi come una delle coppie più apprezzate dal pubblico. Poi il successo via social nei panni di designer ed influencer, fino al racconto pubblico della malattia che l'ha colpita nella primavera del 2018. Un dramma di fronte al quale Georgette non ha mai perso il sorriso, conquistando giorno dopo giorno il cuore del pubblico.