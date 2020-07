La principessa Beatrice ha sposato l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi: cerimonia segreta a Windsor

Con una cerimonia celebrata in gran segreto al Castello di Windsor la principessa Beatrice e l'imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi si sono sposati oggi, 17 luglio, dopo aver rimandato le nozze a causa dell’emergenza coronavirus.

“Un grosso matrimonio sarebbe stato fuori discussione a causa del coronavirus. Volevano che la Regina fosse presente, quindi hanno organizzato tutto per il 17 luglio”, ha rivelato al Sun un’amica della sposa che ha coronato il suo sogno d’amore alla presenza della regina Elisabetta, del consorte Filippo e di una ventina di altri membri della famiglia reale. Le prime indiscrezioni raccontano che la sovrana è stata vista arrivare in auto, in abito verde con cappellino abbinato. Presenti anche i genitori di Beatrice, il principe Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson. Quanto alla famiglia dello sposo, non si esclude che potrebbe essere stata costretta a seguire la cerimonia via virtuale poiché in gran parte risiede in Italia.

Princess Beatrice marries Edoardo Mapelli Mozzi in secret ceremony at Windsor Castle attended by Queen https://t.co/rEwtu16hTT pic.twitter.com/lbdWRS9zgU — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 17, 2020

La storia d’amore di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi

Edoardo Mapelli Mozzi, 37 anni, e la principessa Beatrice, 31, si sono innamorati nel 2018, ma si conoscevano da anni. Galeotto è stato il matrimonio della sorella di lei, Eugenia con Jack Brooksbank, perché dopo qualche tempo, al dito della nipote della regina Elisabetta, primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è spuntato un anello di fidanzamento da 100mila sterline. La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel settembre 2019 e il 29 maggio scorso avrebbero dovuto convolare a nozze con un royal wedding in grande stile a cui avrebbero preso parte 150 ospiti tutti invitati al ricevimento nel giardino di Buckingham Palace. Poi la pandemia Covid19 ha stravolto tutti i piani, costringendo a rinunciare all’organizzazione di un matrimonio che oggi si è tenuto in tono decisamente più dimesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Eoardo Mapelli Mozzi, marito della principessa Beatrice

Nato e cresciuto a Londra, Eoardo Mapelli Mozzi figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi e di Nikki Shale ed è fondatore e Ceo di Banda, azienda immobiliare di lusso. Ha un figlio, Wolfie, nato dalla relazione con Dara Huang.