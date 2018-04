Rosa Perrotta e Pietro, svelati i dettagli delle nozze. Wedding planner? Una ex "nemica"

Al via i preparativi per il matrimonio tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo la romanticissima proposta da favola arrivata in diretta tv all'Isola dei Famosi, l'amata coppietta di "Uomini e Donne" è pronta per pronunciare il fatidico "sì".

Del matrimonio stanno emergendo nuovi particolari. A quanto pare i due si sposeranno a metà aprile del 2019, e tra i più accreditati per far loro da wedding planner c'è clamorosamente proprio Alessia Mancini, ex "nemica" di Rosa sull'isola.

Il settimanale "Chi" spiega: "Il matrimonio tra la ex concorrente dell'Isola dei famosi Rosa Perrotta e l'ex corteggiatore di Uomini e donne Pietro Tartaglione adesso ha una data: si celebrerà a metà aprile, a Napoli, il prossimo anno. I preparativi sono iniziati. Come wedding planner si è candidata l'ex collega naufraga Alessia Mancini".

Leggi la notizia su NapoliToday.it