Tutte le foto del matrimonio (in riva al mare) di Stefania Orlando

Fiori d'arancio per Stefania Orlando. Ieri sera, nella suggestiva cornice della spiaggia di Maccarese, vicino Roma, la conduttrice ha sposato il musicista Simone Gianlorenzi, dopo undici anni d'amore. "Vi chiedo solo un regalo - ha scritto su Instagram - Siate felici per noi".

Tutti gli invitati vip al matrimonio di Stefania Orlando

La sposa, arrivata mano nella mano con lo sposo all'ora del tramonto, ha indossato un abito sexy ma romantico al tempo stesso, con una gonna di tulle e bustino scintillante. Tra gli invitati alla cerimonia Adriana Volpe, Milena Miconi, Monica Setta, Myriam Fecchi, Fabiola Sciabbarasi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Fanny Cadeo e Matilde Brandi, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Beppe Convertini, Catena Fiorello.

Assente invece il celebre ex marito proprio di Stefania, l’attore Andrea Roncato. "Fino a qualche tempo fa eravamo molto amici - ha raccontato tempo fa a 'Vieni da me' - Poi, da quando nella sua vita è arrivata Nicole (Nicole Moscariello, la seconda moglie di Roncato, ndr), mi ha allontanata. Ha scelto di tenermi fuori dalla sua vita e rispetto la sua volontà. L’ho invitato alla mia festa dei 50 anni ma non si è presentato. Mentre lui non mi ha invitato né al suo compleanno, né al matrimonio. E io, nel mio giorno più bello, vorrò solo gente che mi vuole bene".

In basso, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

In basso, alcuni degli invitati vip del matrimonio di Stefania Orlando: Angela Melillo, Monica Setta, Rita Dalla Chiesa e Matilde Brandi