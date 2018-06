Matteo e Alessia, la prima notte insieme dopo il GF: il messaggio nella notte

Quella appena trascorsa è stata una notte lunghissima per i finalisti del Grande Fratello che ieri ha chiuso definitivamente i battenti della porta rossa decretando la vittoria di Alberto Mezzetti, il ‘Tarzan’ dalla lunga chioma graziata dalle forbici di Barbara d’Urso.

I festeggiamenti per la fine di questa movimentata 15esima edizione del reality sono proseguiti fino all’alba, e se le telecamere televisive non sono più in grado di riprendere i protagonisti, adesso sono quelle degli smartphone dei protagonisti a documentare la vita degli ormai ex gieffini.

Tra loro spicca la coppia fresca di formazione Matteo Gentili e Alessia Prete, finalmente libera di godersi la libertà del sentimento nato nel chiuso del Casa.

Nelle storie pubblicate sul profilo Instagram delle seconda classificata del GF, si vedono i due festeggiare con gli amici in un ristorante. “Finalmente @Matteo Gentili”, scrive lei in calce all’immagine che li vede insieme anche mentre brindano a questa travolgente esperienza appena conclusa.

Matteo e Alessia, prima notte insieme? Il messaggio su Instagram

Il sospetto che Matteo e Alessia abbiamo trascorso la notte insieme, la prima lontano dalle telecamere, è arrivato con l’ennesima storia postata dalla ragazza. “Mi spiace, ma dovevo fartelo. Russi più che al gf” ha scritto lei presentando il video che permette di sentire il lento ronfare di Matteo Gentili…

Ora sì che per la coppia apparsa subito affiatata nel corso del reality inizia la vita vera. E queste sono solo le prime ore di una vicinanza che promette tanto amore.