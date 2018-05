GF | Matteo sapeva che Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sarebbero lasciati? Il chiarimento

Matteo Gentili è stato protagonista di una conversazione intercettata da Striscia la Notizia durante la quale si sentiva il calciatore parlare della fine della relazione tra Paola Di Benedetto - sua ex - e Francesco Monte.

Paola Di Benedetto torna single, l'affondo di Matteo Gentili in diretta

L’episodio risale alla scorsa puntata del Grande Fratello: durante la pubblicità il calciatore aveva rivelato alla sua nuova fidanzata Alessia di sapere già che Francesco e Paola si sarebbero lasciati, e che gli avevano chiesto di vedersi con Paola per far uscire uno scoop sul giornale.

La conduttrice, dunque, ha chiesto un chiarimento in merito: “Tu sapevi che la tua ex Paola Di Benedetto e Francesco Monti si sarebbero lasciati? Questa è una segnalazione di Striscia”.

Pronta la spiegazione di Matteo: “Due mesi fa i giornali mi hanno chiesto di contattarla quando è tornata dall’Isola dei Famosi per uno scoop. Io mi sono rifiutato, non faccio queste cose. Che si sarebbero lasciati era un mio pensiero” ha precisato Gentili per poi aggiungere: “Sulla loro storia ho sempre dubitato un pochino. Guardandola negli occhi (Paola, ndr) ho capito che non era vera, ma è una mia opinione.”