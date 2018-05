Paola Di Benedetto torna single, l'affondo di Matteo Gentili in diretta

(Nel video in alto, Matteo Gentili scopre che Paola Di Benedetto è tornata single)

Il Grande Fratello ha giocato un brutto scherzo ad Alessia Prete. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, Barbara d'Urso ha invitato la bella torinese a comunicare a Matteo Gentili (sua nuova fiamma) che la ex Paola Di Benedetto è tornata single. La notizia della rottura tra Paola e Francesco Monte è di queste ore e gli autori hanno pensato bene di mettere così alla prova la storia nascente tra i piccioncini della Casa.

Nel pieno della diretta, Barbara ha chiesto ad Alessia di recarsi in una stanza in cui avrebbero potuto parlare da sole e l'ha messa di fronte ad una scelta: dire o meno a Matteo che Paola è tornata single dopo un paio di mesi insieme all'ex tronista, conosciuto sul'Isola dei Famosi. La ragazza, completamente cotta del calciatore ed evidentemente intimorita della sua reazione, in un primo momento ha tentennato: "No, preferisco strappare la busta". Poi, incalzata dalla persuasiva Barbara ( "Attenta perché potrebbe venirlo a sapere in un altro modo"), ha accettato di comunicare il fatto al suo Matteo.

Matteo: "Paola è single? Non sono cose che mi riguardano"

La scelta si è rivelata azzeccata. Gentili, infatti, si è mostrato impassibile di fronte al fatto compiuto. "Non sono cose che mi riguardano. Le voglio bene e ci sarò sempre per lei, ma ha fatto la sua scelta e ha preso la sua strada". Poi, teneramente, si è preoccupato per Alessia: "L'importante è che tu sei tranquilla. Se anche venisse qui non avremmo niente da dirci. A prescindere da te non sarei mai tornato con lei. Ho smesso di pensare a lei da tanto..."