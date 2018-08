Salvini ed Elisa Isoardi, tensione in spiaggia: "Lui ha qualcosa da farsi perdonare"

Musi lunghi a Milano Marittima tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Il vicepremier e la conduttrice si sono fermati in spiaggia giusto qualche minuto per poi fare dietrofront. Ad immortalare il siparietto i paparazzi del settimanale 'Oggi'. Che è successo alla coppia?

"Il ministro dell’Interno - si legge sulla rivista diretta da Umberto Brindani - si era tolto la maglietta, s’era già concesso per un paio di selfie e si preparava a una dura giornata di mare e sole, ma gli è bastata un’occhiata per capire che l’umore della compagna stava volgendo al brutto". Elisa, infatti, era in piedi sulla sabbia bollente, immobile, e con un'espressione infastidita in volto. Il motivo della maretta? "Matteo, forse s’è reso conto di averla trascurata", quindi avrebbe provato sciogliere la tensione con un tenero bacio e i due avrebbero fatto ritorno in albergo per risolvere la questione al riparo dai flash dei paparazzi. Poco dopo, infatti, il ministro è tornato in spiaggia insieme al figlio Federico, 15 anni.

Salvini e Isoardi, prossimo passo la convivenza

Niente di rilevante, dunque. Solo un piccolo battibecco. La storia tra i due, legati da ormai 3 anni, prosegue a gonfie vele. Prossimo passo la convivenza: la coppia ha già scelto il proprio nido d'amore a Roma. E chissà, forse la convivenza di fatto potrebbe preludere a un impegno più ufficiale, il matrimonio. Nonostante i suoi due figli Federico e Mirta restino la priorità assoluta, infatti, il leader leghista sente che è giunta l’ora di rendere ufficiale la propria vita sentimentale e il legame con Elisa, che sogna di formare con lui una famiglia.