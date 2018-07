Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, nuovo "nido d'amore" a Roma

Un nuovo nido d'amore per Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 18 luglio le immagini esclusive della coppia che entra nella nuova casa nel centro di Roma dove andrà a convivere.

La nuova casa di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi

Altro che crisi per il vicepremier e ministro dell'Interno e la conduttrice de “La prova del cuoco”. Salvini e la futura moglie hanno preso un appartamento vicino a Palazzo Chigi, una location scelta per questione di comodità. Per la Isoardi si tratta di un cambio totale di quartiere, perché la sua casa da single si trova in una zona più periferica.

Dopo la convivenza, il matrimonio?

Per i due fidanzati si apre così una nuova fase di convivenza di fatto, che potrebbe preludere a un impegno più ufficiale. Per il vicepremier ormai la forma è sostanza ed è chiaro che la scelta di Elisa Isoardi come sua compagna di vita è definitiva e importante. Nonostante i suoi due figli Federico e Mirta restino la priorità assoluta, il leader leghista sente che è giunta l’ora di rendere ufficiale la propria vita sentimentale e il legame con Elisa, che sogna di formare con lui una famiglia.