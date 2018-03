Elisa Isoardi e Matteo Salvini, vacanze di Pasqua a Ischia

Vacanze napoletane per Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Il leader della Lega e la conduttrice, legati da due anni, sono partiti questa mattina dal porto del capoluogo campano alla volta di Ischia. Con loro anche i deputati napoletani della Lega, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello.

Come riporta NapoliToday.it, è previsto passino il loro weekend a Lacco Ameno, tra le rilassanti bellezze naturalistiche del posto. Un lieto ritorno, per i due, che proprio qui si mostrarono insieme per la prima volta. Non solo: Salvini era già stato sull'isola nel 2016, in occasione di un'edizione del "Premio Ischia" di giornalismo.

Pausa relax per la coppia, che si lascia alle spalle gli impegni professionali. Per Elisa si spengono per qualche giorno i riflettori sul suo "Buono a sapersi", programma in onda ogni mattina su Rai 1, mentre Matteo stacca la spina con l'augurio di ricevere presto da Mattarella l'incarico per governare il paese. Se lui sarà premier e lei first lady lo sapremo solo dopo il 5 aprile. Ora è tempo di rilassarsi.

