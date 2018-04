Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, vacanza di passione al mare

Fuga d'amore ad Ischia per Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Ad una settimana da Pasqua, ecco le immagini esclusive del leader della Lega, Matteo Salvini, e della compagna, la conduttrice Elisa Isoardi, in vacanza nella romanticissima isola.

I due fidanzati, legati da tre anni, appaiono felici e rilassati mentre si godono la bellezza della costa partenopea tenendosi sempre per mano. La vacanza termina lunedì, quando Salvini riprende i lavori per la formazione del Governo e gli incontri con gli alleati, mentre la Isoardi finisce nella bufera per alcune dichiarazioni in cui sottolineava il ruolo della donna in una coppia (affermava l’opportunità per la compagna di un uomo importante di “stare in ombra” per dargli “più luce”).

La coppia sembra avviata all'altare. Nella loro prova di convivenza in vacanza, Salvini e la Isoardi si prendono alcuni momenti di libertà: il leader della Lega va a pescare tutti i giorni sul molo del Regina Isabella, dove fuma pare la sua ultima sigaretta. «Faccio un regalo a mio figlio che compie gli anni: smetto di fumare», dichiara agli amici del luogo. La Isoardi, invece, preferisce rilassarsi con una serie di massaggi termali nella Spa dell’hotel.

I due innamorati, che hanno in dono un uovo di Pasqua gigante dallo staff dell’albergo, scelgono una junior suite da 430 euro a notte con terrazza sul mare. «Alla fine ha pagato tutto Salvini, da vero gentleman», ha sottolineato Davide Maestripieri, direttore del Regina Isabella. L'hotel era a “cinque stelle”.