Le vacanze separate (per ora) di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Il ministro dell'interno e la conduttrice, legati da tre anni, si preparano a nuovi progetti sentimentali. Prossima tappa la convivenza.

L'estate è da "separati", ma per motivi di forza maggiore. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 27 giugno, infatti, pubblica le foto di Matteo Salvini in Liguria con i suoi due figli, Federico e Mirta, mentre la compagna, Elisa Isoardi, era dalla sua famiglia in Piemonte a curare una cara zia alla quale sta rivolgendo le sue preghiere (quelle pubblicate sui social non erano per Salvini e per la loro presunta crisi come hanno scritto in parecchi).

Tra loro è una separazione solo temporanea, però. Non c'è alcuna maretta, anzi, il vicepremier e la conduttrice hanno pronto il loro nido d'amore a Roma dove stanno per andare a vivere insieme.