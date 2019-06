Salvini, disputa in camera da letto: "Aria condizionata a palla, ma Francesca è freddolosa"

Ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, oltre alla politica e all'attualità Matteo Salvini ha affrontato temi decisamente più caldi, nel vero senso della parola. Vacanze e clima torrido, il vicepremier non si è risparmiato.

Come si difende dal caldo infernale di questi giorni? "Dormendo con l'aria condizionata a palla, la tengo a 21 o 22 gradi". E chi dorme con lei, la signorina Francesca Verdini, come la pensa? "Chi dorme con me è freddolosa, c'è un dibattito in corso. Ma alla fine decido io: il telecomando della tv e dell'aria condizionata sono di mia pertinenza". Quindi la sua fidanzata soffre il freddo durante la notte? "L'ultima volta ha dormito con la felpa della Sardegna".

Clima più disteso, invece, sull'argomento vacanze. "Sono ancora molto lontane - ha fatto sapere - Andrò sicuramente qualche giorno con mia figlia, in montagna, e con mio figlio, con cui andrò al mare. Come sempre, in Italia". E con Francesca andrà in vacanza? "Intanto domenica sera la porterò a Cantù, in Brianza, dove c'è anche un bel fresco". Di nozze, invece, non se ne parla: "Non ho in programma matrimoni. Stiamo benone così".