Matteo Salvini a cuore aperto: "Elisa Isoardi? Forse l'ho danneggiata. Sono geloso di lei"

Matteo Salvini innamorato. Intervistato a Radio 2, il vicepremier si sbottona e si confessa ai microfoni de 'I lunatici', parlando della compagna Elisa Isoardi: "E' brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l'ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in Tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì...Perdonatemi".

E proprio oggi, il ministro dell'Interno e vicepremier ha raggiunto gli studi Rai del Nomentano intitolati a Fabrizio Frizzi per assistere alla terza puntata de 'La prova del cuoco' condotta dalla fidanzata. E' la seconda volta che Salvini testimonia la sua vicinanza alla conduttrice, impegnata nella prima settimana del cooking show di Rai1 dove ha raccolto il testimone di Antonella Clerici.

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, la storia d'amore

L'amore tra Matteo ed Elisa, legati da ormai 3 anni, prosegue a gonfie vele. Prossimo passo la convivenza: la coppia ha già scelto il proprio nido d'amore a Roma. E chissà, forse vivere sotto lo stesso tetto potrebbe preludere a un impegno più ufficiale come il matrimonio. Già in passato la Isoardi ha confessato di sognare una famiglia con il politico, già papà di Federico e Mirta, avuti da precedenti relazioni.