Matteo Salvini e Francesca Verdini, spunta un anello al dito di lei

Le voci su una possibile crisi ormai sono solo un lontano ricordo per una delle coppie più chiacchierate del momento, quella formata da Matteo Salvini e Francesca Verdini. 46 anni lui, appena 26 lei sembrano affiatati ora più che mai.

Spunta un anello al dito di Francesca

Dopo i rumors che davano la giovane in attesa di un bebè, terzo figlio per il leader della Lega, ecco che all'orizzonte potrebbero intravedersi addirittura dei fiori d'arancio. Ad avvalorare questa ipotesi ci sarebbe l'anello d'oro all'anulare sinistro immortato negli scatti di 'Diva e Donna'. I due sono usciti allo scoperto dal mese di marzo. Un amore nato per caso, ma che sembra procedere nella giusta direzione anche grazie alla pazienza di Francesca nei confronti del suo Matteo che ammette: “Mi sopporta, non sono una persona facile”.

Il commento di Elisa Isoardi

Nonostante sembrasse non averla presa troppo bene all'inizio, la coppia ha avuto il benestare anche da Elisa Isoardi, ultima compagna del senatore leghista, che ha commentato: “Se Matteo è felice, io lo sono per lui. Se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta.”