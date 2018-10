Cecilia Rodriguez: "Mia sorella ha bisogno di stare un po' sola"

(Nel video sopra Cecilia Rodriguez a Mattino Cinque)

"Non li vedo da un sacco di tempo". Così Cecilia Rodriguez, ospite di Mattino Cinque insieme a Ignazio Moser, ha risposto imbarazzata alla domanda di Federica Panicucci su come stanno le cose tra sua sorella Belen e Andrea Iannone.

"Loro lo hanno già detto, quindi puoi confermare" ha incalzato ironicamente la conduttrice. "Non mi piace rispondere per gli altri - ha tagliato corto Cecilia - Poi si parla di mia sorella". Qualcosa sul periodo che sta attraversando Belen, però, alla fine l'ha detta: "Sta bene. Penso che si stia prendendo un po' di tempo per se stessa. E' stata sempre fidanzata, fin da quando è piccolina. Penso che ora abbia bisogno di questi momenti, di stare un po' da sola".