Costanzo fa 80 anni, l'appello a Maria De Filippi: "Non smettere di volermi così bene"

"Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato". In occasione degli 80 anni che festeggerà il prossimo 28 agosto, Maurizio Costanzo, giornalista, autore e conduttore televisivo, si racconta in esclusiva al settimanale 'Chi'.



Di ottant'anni, ben sessantadue anni di carriera. Stakanovista per passione, di lui la moglie Maria De Filippi disse che, durante i primi anni di matrimonio, si trovò a dover accettare la sua mancata voglia di andare in vacanza. "Dicono che sono un uomo severo, ma in realtà lo sono stato più con me stesso", spiega oggi il giornalista.

Un rimpianto: non avere intervistato il Papa



Il potere non è mai stato un motivo di vanto. "Dicono anche che ho anche potere, ma in realtà chi lo è, è colui che ordina e comanda, e io non lo faccio. Credo di aver fatto bene, ma se devo riconoscere un fallimento è quando facevo l'impresario del Teatro Parioli di Roma: potevo farlo meglio. Mentre da giornalista non mi pento di nulla, ho solo un rammarico: non aver mai intervistato un Papa".

Il rapporto con i figli

Padre di Saverio, Camilla e Gabriele, i primi due frutto del secondo matrimonio con Flaminia Morandi, il terzo adottato insieme alla De Filippi, parla così del rapporto con gli 'eredi'. "Non so se sono stato un buon padre, dovrebbero dirlo loro, ma i miei tre figli sono tutti persone per bene e forse il merito è anche mio. I miei nipoti? Adoro il nostro rito della pizza: ogni 20 giorni vengo nel mio ufficio e mangiamo tutti insieme: adoro ascoltarli".

L'amore con Maria De Fillippi

"E poi c'è Maria, la persona più importante della mia vita", aggiunge. "Con la quale festeggio i 23 anni di matrimonio proprio il giorno del mio compleanno. Come facciamo ad andare così d'accordo? Uno dei segreti è dormire separati, che non vuol dire libertinaggio come pensano erroneamente in molti!" Come celebrerà gli 80 anni? "Non amo festeggiare i compleanni, ma pensandoci un regalo lo vorrei: che Maria non smetta mai di volermi così bene".

E concludendo confessa: "Non mi spaventa invecchiare, è solo uno stato d'animo. C'è solo una cosa che mi manca: la vita di prima (inteso prima dell'attentato di via Fauro che ha subito nel 1993, ndr) quando non dovevo vivere sotto scorta ed ero un uomo libero".