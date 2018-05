Maurizio Costanzo e l'amore con Maria: "Nella vita ho un solo rimpianto..."

Si avvicina il traguardo degli 80 anni per Maurizio Costanzo e, con l'approssimarsi della cifra tonda, anche il celebre giornalista, nato a Roma il 28 agosto del 1938, coglie l'occasione per lasciarsi andare a bilanci e progetti per il futuro, tra amore e carriera.

Da anni accanto a Maria De Filippi, che sposò nel 1995, Costanzo parla della quarta moglie come del legame più importante della sua vita: "Nella vita ho un unico rimpianto”, dice nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, "non aver conosciuto prima Maria De Filippi". "Maria è sicuramente l’amore per me. Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo per festeggiare le nozze d’oro".

Costanzo, prima della De Filippi, è stato sposato altre 3 volte: con Lori Sammartino nel '63, ma il matrimonio durò soltanto un anno, Flaminia Morandi con cui ha avuto 2 figli (Camilla e Saverio) e infine la conduttrice tv Marta Flavi alla quale è stato legato fino al '94, l'anno prima di sposare Maria. Con Maria nel 2004 ha adottato un figlio, Gabriele, che oggi ha 21 anni e lavora nello staff di Uomini e Donne.

"La malinconia mi ha salvato dalla depressione"



Spazio poi alla sua "malinconica" visione della vita. "La malinconia mi ha salvato dall’eventualità di essere assalito dalla depressione - racconta - Anzi, è stata l’antidoto contro la depressione. La malinconia è un modo di percepire, leggere e affrontare la vita. È una modalità di relazione con la realtà che ha in sé anche il germe della creatività".

"Io direttore della Rai? Non accetterei"

Il futuro è certamente in tv. Mentre infatti sta per calare il sipario sul suo "Maurizio Costanzo Show", a Mediaset già si lavora per la nuova edizione de "L'Intervista" che andrà in onda nei prossimi mesi. E se un giorno gli chiedessero di diventare direttore generale della Rai? "Ne sarei onorato, ma declinerei l’invito. Sarebbe per me una responsabilità troppo onerosa, troppo grossa".