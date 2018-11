Maurizio Costanzo si racconta: “Con le donne sono stato fortunato. Ma Marta Flavi…”

Ottant’anni compiuti da poco, una carriera professionale ricca di successi e una vita privata densa di amore e affetto: tanti e diversi gli argomenti affrontati da Maurizio Costanzo in una lunga intervista rilasciata a Elvira Serra per il Corriere della Sera, durante la quale ha trovato spazio anche l’argomento famiglia, figli ed ex mogli.

L’occasione è stata l’uscita del suo nuovo libro Mondadori, Il tritolo e le rose che si apre con una lunga dichiarazione d’amore a Maria De Filippi, sua moglie da ventitré anni.

Il primo incontro con Maria De Filippi

“Ci siamo conosciuti a Venezia, ero andato durante la Mostra del Cinema per un dibattito sulle videocassette. Era venuta a prenderci all’aeroporto, faceva l’avvocato. Ci ritrovammo a pranzo con altri”, ha ricordato il giornalista: “Mi parve subito intelligente, infatti le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia”.

In seguito l’incontro con i genitori di colei che sarebbe diventata sua moglie: “Purtroppo sono mancati ambedue. Il padre fu molto carino con me, mangiammo insieme: in qualche modo lo rassicurai sul fatto che mi stavo separando, come è stato. Dopo la sua morte, la madre è venuta a vivere con noi a Roma. Una famiglia semplicissima, come la mia di origine, del resto: bello. Tra poco con Maria facciamo le nozze d’argento”.

Maurizio Costanzo e il rapporto con le ex mogli

Prima di Maria De Filippi Maurizio Costanzo ha avuto tre mogli che – spera – di aver conquistato “per talento”: “Malgrado l’aspetto sono sempre stato fortunato con le donne, in genere sono meglio degli uomini: più intelligenti, sensibili. A una donna posso raccontare un segreto, a un uomo non mi viene”.

Tra loro anche Marta Flavi, conduttrice tv alla quale fu legato per 5 anni prima di mettere fine al matrimonio con un divorzio non facile. Nonostante siano trascorsi diversi anni, adesso tra loro i rapporti non sono dei migliori, come lui stesso ha confidato.

Se è riuscito a perdonare Marta Flavi, con cui il divorzio fu burrascoso? “Non ci parlo. Chi è?”, la risposta di Costanzo: “Guardi, con Simona Izzo, che non avevo sposato, ho un ottimo rapporto; con la madre dei miei figli, pure (Flaminia Morandi, madre di Camilla e Saverio, ndr). La mia prima moglie, Lori Sammartini, più grande di me di una quindicina d’anni, è morta nel ‘71, mi avvisarono mentre ero in radio che facevo Buon pomeriggio. Grande fotografa, mi fece conoscere lei Flaiano. La sentivo spesso...”.

Oltre che marito e padre, Maurizio Costanzo è anche nonno di tre nipoti, Brando 14, Nina 8, Bernardo 8 e Tito 11.

Come si sente quando sta con loro? “Mi piace, mi dà un senso di futuro. Poi devo dire una cosa banale, ma i figli di mio figlio portano avanti il cognome”.

