Max Biaggi è innamorato? Parla Michelle Carpente, la presunta fidanzata

Prima le voci supportate da qualche foto rubata, ora la dichiarazione che chiarisce il rapporto tra Max Biaggi e Michelle Carpente.

L’attrice 29enne romana è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna e si è detta sorpresa per l’attenzione mediatica suscitata da quegli scatti.

“È un bel ragazzo, una persona stupenda… simpaticissimo! Tra noi ci sono stima e affetto" ha spiegato Michelle che, ammettendo la frequentazione con il campione di motociclismo, ha tenuto a precisare l’assenza di implicazioni sentimentali. “Sì, ma come amici, ci tengo a dirlo, perché ‘fiamma’ e ‘amore’ sono parole importanti”.

Nessun paragone con le ex compagne di Biaggi, Eleonora Pedron (madre dei suoi due figli) e Bianca Atzei, attualmente sull’Isola dei Famosi per dimenticare la fine della sua storia d’amore: “Non penso di essere bella come loro” ha dichiarato l’attrice che potrebbe, chissà, aprire un nuovo capitolo sentimentale nella vita del campione.

Chi è Michelle Carpente

Classe 1988 originaria di Roma, l’attrice ha esordito al cinema recitando nel film ‘Scusa Ma Ti Chiamo Amore’.

Ha interpretato ‘Lauretta’ nella serie tv ‘Il Peccato e la Vergogna’ e preso parte a ‘L’Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo’, altra serie in onda su Canale 5.

Ha recitato anche nella serie ‘I Medici’.

Michelle Carpente ha un figlio, Daniele, di tre anni.