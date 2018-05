Max Biaggi volta pagina, inseparabile da Michelle Carpente

Gatta ci cova. Max Biaggi e Michelle Carpente sono stati beccati ancora una volta insieme, e nonostante l'attrice continui ad assicurare che si tratta solo di un'amicizia, l'evidente complicità fra loro fa pensare tutt'altro.

Fotografati da Diva e Donna all'aeroporto di Fiumicino, i due sembrano molto uniti. Max da buon cavaliere ha accompagnato Michelle, in partenza con suo figlio, e prima di salutarla le ha stampato un bel bacio... Non sulle labbra, ma poco ci è mancato.

Nel frattempo Bianca Atzei non resta con le mani in mano. Scottata dal benservito di Biaggi, la cantate ha finalmente ritrovato il sorriso grazie a Jonathan Kashanian: un rapporto "senza etichette", come ha spiegato l'esperto di moda a Domenica Live, ma che sta diventando sempre più importante. Capitolo chiuso per entrambi, si volta pagina.