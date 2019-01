Maxi Lopez lancia la bomba: "Wanda Nara mi chiama quando Icardi non c'è"

Cannonata dall'Argentina per Wanda Nara. A spararla, neanche a dirlo, l'ex marito Maxi Lopez con cui è in forte attrito da danni, dopo che lei è scappata via con Mauro Icardi, ex compagno di squadra (ed ex amico) del calciatore argentino, attuale marito e padre delle due figlie Francesca e Isabella

"Le cose non vanno bene - ha tuonato l'attaccante del Vasco da Gama sul quotidiano Olè - Mi adeguo e lei non assolve al ruolo di madre. Cerco di sfuggire a queste polemiche per non confondere i bambini". Poi la bomba: "Mi chiama quando suo marito è impegnato. Preferisco non entrare in quel gioco perché è tutto sbagliato. E' una persona che si è sposata, che ha avuto altri bambini. Voglio mantenere il rapporto con i miei figli e nient'altro. Mi chiama in determinati giorni".

Insomma secondo i racconti di Lopez l'ex moglie giocherebbe sporco, ma lui mantiene alta la guardia: "Non ci casco più in quel gioco che vuole far credere".

Maxi Lopez e Wanda Nara, guerra mediatica e la querelle in tribunale

La brusca separazione tra i due, nel 2013, finì sulle copertine di mezzo mondo. Accuse reciproche di tradimento, sfoghi durissimi e rivelazioni bomba, fino a finire in tribunale con la pesante accusa, per la showgirl, di aver pubblicato su Twitter - per vendetta - il numero di cellulare e altri dati privati di Lopez. Wanda Nara è stata assolta a ottobre.