Megan Fox e Brian Austin Green si separano dopo 10 anni di matrimonio

Dopo 10 anni di matrimonio, 6 di fidanzamento e tre figli, la relazione tra Brian Austin Green e Megan Fox è giunta al capolinea. “Abbiamo avuto una relazione meravigliosa, la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre”, ha annunciato l’interprete dell’indimenticabile David Silver della serie cult Beverly Hills 90210 durante un episodio del suo podcast ‘Context’.

Le dichiarazioni arrivano a conferma delle voci che circolavano da tempo sulla crisi della coppia che, secondo quanto rivelato dalla stampa, sarebbe stata causata anche dall’amicizia particolarmente stretta dell’attrice e modella con Machine Gun Kelly, rapper e attore conosciuto sul set di ‘Midnight in the Switchgrass’.

Megan Fox e Brian Austin Green si lasciano: le parole dell’attore

Brian Austin Green ha spiegato di essersi sentito lontano dalla moglie proprio a partire dal 2019, quando Megan Fox è volata a Portorico per girare il film. Una volta finita l’esperienza lavorativa, lui le avrebbe dato un po’ di tempo per tornare alla vita di prima, ma inutilmente. “Quando ho realizzato che ero fuori dal Paese e lavoravo da sola, mi sono sentita più simile a me stessa e mi sono piaciuta di più durante quell’esperienza e penso che potrebbe essere qualcosa che valga la pena provare”, avrebbe detto lei condividendo il suo stato d’animo con il marito che, comunicando la separazione ai fan, ha chiesto loro di non dare addosso alla moglie.

“Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui”, ha confidato riferendosi al rapper: “Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio. Non voglio che la gente pensi che sono cattivi o che io sia in qualche modo vittima di tutto ciò, perché non lo sono”.

Sposati dal 2010, i due sono genitori di Noah Shannon Green (27 settembre 2012), Bodhi Ransom Green (12 febbraio 2014) e Journey River Green (4 agosto 2016). Già nel 2015 si lasciarono, salvo poi ripensarci. Stavolta, però, la situazione pare definitiva.