Meghan rompe il protocollo reale: bacio in pubblico a Harry per la premiazione| FOTO

E anche lo sdoganamento del bacio pubblico fuori dal contesto ‘ufficiale’ del matrimonio è arrivato ad alleggerire le rigida etichetta della famiglia reale inglese.

A compierlo è stata ancora lei, Meghan Markle che, in barba al divieto di baciarsi o scambiarsi qualsiasi tipo di effusione in pubblico, ha stampato un bel bacio al principe Harry vincitore della competizione di beneficenza Sentebale Polo Cup.

La duchessa del Sussex è salita sul podio per premiare la squadra vincitrice, come da tradizione. Poi, quando è stato il momento di congratularsi con il marito, ecco il bacio, il primo in pubblico dopo le nozze del maggio scorso.

Un vero e proprio strappo alla regola quello di Meghan Markel, sicuramente perdonato dai sudditi di sua maestà ai quali l’intraprendenza e la spontaneità della moglie di Harry piace parecchio: la rende una moglie come tante, regale ma straordinaria.

(Di seguito, il video del bacio di Meghan e Harry postato su Twitter)

A kiss for Harry from Meghan! pic.twitter.com/3Y7aNhcnKR — Rebecca English (@RE_DailyMail) 26 luglio 2018





Meghan Markle rompe il protocollo con un gesto tenerissimo

Il bacio di Meghan a Harry in pubblico arriva dopo un altro meno eclatante ma comunque ripreso dai media di tutto il mondo.

Un mese fa durante un evento formale, la duchessa aveva cercato di prendere la mano del consorte, attirandosi anche gli strali dei critici per aver accavallato le gambe mentre era seduta vicino alla regina Elisabetta: anche qui, il suo gesto era stato considerato una grave mancanza di rispetto nei confronti di Sua Maestà dai più tradizionalisti, una boccata d’aria di modernità da quanti amano il suo modo di fare e la difendono.