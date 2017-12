Meghan Markle e il fidanzato "italiano" lasciato per Harry 

Si chiama Cory Vitiello l’ex fidanzato di Meghan Markle che l’attrice di Suit’s ha lasciato per il principe Harry. Cory ha origini italiane, campane nello specifico, e lavora come chef in Canada, a Toronto. I due si sarebbero conosciuti proprio durante le riprese di Suit’s e a Toronto sarebbe quindi nato l’amore. Stando a quanto riportato da alcuni tabloid inglesi e americani la loro storia d'amore andava a gonfie viele fino a quando non è "spuntato" il principe Harry. Meghan e Harry sarebbero stati presentati da un amico comune nel luglio dello scorso anno e da quel giorno non si sarebbero mai lasciati.

“Con i guadagni farò studiare mia figlia”

La coppia reale William e Kate sono stati immortalati accanto alla neonata coppia inglese Meghan e Harry da una sconosciuta. A scattare l’immagine perfetta è stata la 39enne inglese Karin Anvil che con i proventi dello scatto farà studiare sua figlia. Una fotografia perfetta che ha fatto il giro di tutti i maggiori quotidiani inglesi.