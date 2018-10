Meghan Markle è incinta: in arrivo il primo figlio per il principe Harry

Il principe Harry d'Inghilterra e sua moglie Meghan Markle aspettano un bambino, che nascerà nella primavera del prossimo anno. Lo ha annunciato Kensington Palace. "Il duca e la duchessa del Sussex sono lieti di annunciare che la duchessa è in attesa di un bambino per la primavera 2019", ha scritto la residenza ufficiale della coppia sul proprio account Twitter.

I due, si legge in un altro post, "hanno apprezzato il sostegno ricevuto da ogni parte del mondo, dal loro matrimonio dello scorso maggio in poi, e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico".

Harry e Meghan si sono sposati nel castello di Windsor a maggio e l'annuncio arriva mentre la coppia è impegnata in un tour ufficiale di 16 giorni in Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda: il primo al di fuori della Gran Bretagna dal giorno delle nozze.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk