Melissa Satta e Boateng, è davvero crisi? L'ex velina rompe il silenzio

Tira aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La notizia di maretta tra l'ex velina e il calciatore di origine ghanese gira da alcuni giorni. Ad approfondire la questione però ci pensa oggi il settimanale 'Chi' nel numero in edicola questa settimana.

I problemi tra i due durerebbero già da qualche mese. Le ragioni sarebbero da ricercare su più fronti. In primis la lontananza, legata al fatto che Boateng oggi è impegnato per ragioni professionali a Sassuolo, in provincia di Modena, mentre Melissa ha scelto di restare a Milano con il figlio Maddox (di 3 anni e mezzo). Non solo, secondo le testate di gossip tedesche, Boateng avrebbe ripreso i rapporti con l’ex moglie Jenny

Incalzata sulla questione dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, la showgirl sara risponde sibillina: "Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata", afferma. Stando a quanto aggiunge il settimanale, insomma, la coppia non sarebbe arrivata ad un punto di rottura ma starebbe solo attraverando un momento difficile, tanto che trascorrerà insieme le prossime festività natalizie.