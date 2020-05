Melissa Satta sul ritorno con Boateng: "Bisogna mettere da parte l'orgoglio e fare un passo indietro"

"Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia", così Melissa Satta, sulle pagine di Gente, parla per la prima volta della crisi che sembrava aver messo fine al suo matrimonio con il calciatore Kevin Boateng.

Dopo un lungo periodo in cui ognuno stava proseguendo per la propria strada, sono tornati l'uno accanto all'altra. Come ci sono riusciti? Mettendo da parte l'orgoglio: "Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l'orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro - ha spiegato l'ex velina - Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto. Ma questo non l’ho imparato adesso, lo penso da un po': solo così si può trovare una strada comune e si può andare avanti guardando nella stessa direzione".

Oggi tra loro, genitori di Maddox, c'è un'intesa nuova con l'amore di sempre, e da quell'esperienza dolorosa Malissa Satta ha imparato molto: "Ora sono felice, davvero serena. E ho capito che la costruzione di un rapporto si fa giorno dopo giorno, cercando di migliorarsi".