Boateng alla riconquista di Melissa Satta: pioggia di rose per l'ex velina, che reagisce così

La bufera è passata. Ora l'amore Melissa Satta e Kevin Prince Boateng torna a navigare in acque tranquille. A confermarlo è l'ultimo post pubblicato su Instagram dall'ex velina: un mazzo di rose rosse ricevute proprio dal calciatore, padre del figlio Maddox. Una vera e propria pioggia di rose per Melissa, che ha sfoggiato il dono tra le Instagram Stories, condividendo tutta la sua felicità con i follower. La sua reazione non lascia spazio a dubbi: dopo la crisi dello scorso novembre, l'amore è finalmente tornato e la coppia è pronta a gridarlo al mondo.

Già pochi giorni fa i due erano stati paparazzati su uno yacht ad Ibiza assieme al figlio Maddox. Poi, qualche sera dopo, erano insieme in un ristorante sull'isola spagnola. "Ho un appuntamento con quest’uomo qui", aveva scritto Melissa, pubblicando una loro foto sui social. La maretta tra i due era cominciata alla fine dello scorso anno, a tre anni dal matrimonio, celebrato nel 2016 a Porto Cervo. Poi, ora, la riconciliazione, anche e soprattutto per il bene del piccolo Maddox, il bambino avuto dalla coppia 5 anni fa.