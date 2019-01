“Melissa Satta e Kevin Boateng si sono lasciati: i dettagli della separazione”

Amore al capolinea per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, la ex velina e il calciatore del Sassuolo sarebbero ai ferri cortissimi al punto da aver già avviato le pratiche per la separazione.

Le voci di una crisi matrimoniale si ricorrevano già da mesi, ma adesso il numero del magazine in edicola rivela i dettagli dell’addio e, in particolare, il fatto che lei si sia già rivolta all’avvocato.

Per il bene del figlio Maddox, inoltre, pare che Melissa Satta e Kevin Prince Boateng stiano cercando di mantenere calmi anche i “toni” del loro addio.

Intanto, la modella 37enne avrebbe iniziato a intraprendere una “vita da single”, recandosi sola agli appuntamenti modaioli milanesi e scortata dal cagnolino Pancho quando porta il figlio Maddox al parco.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, i presunti motivi dell’addio

La storia tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng dura da oltre sette anni, due e mezzo dei quali vissuti da marito e moglie dopo il matrimonio da favola celebrato a Porto Cervo.

La notizia di una certa maretta tra l'ex velina e il calciatore di origine ghanese era in circolo già dalla fine del 2018.

Le ragioni della crisi sarebbero da ricercare su più fronti: in primis la lontananza, legata al fatto che Boateng oggi è impegnato per ragioni professionali a Sassuolo, in provincia di Modena, mentre Melissa ha scelto di restare a Milano con il figlio Maddox (di 3 anni e mezzo). In secondo luogo, stando alle testate di gossip tedesche, Boateng avrebbe ripreso i rapporti con l’ex moglie Jenny.

Incalzata sulla questione dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, circa un mese fa la showgirl rispondeva sibillina: "Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata".

Intanto, la coppia ha trascorso a distanza le vacanza natalizie: lei, secondo quanto riportato da Oggi, era a Dubai con l’amico di entrambi Marcello D’Onofrio, noto avvocato che sta seguendo la loro separazione.

“I momenti più belli sono quelli passati in famiglia – scriveva lei sui social accanto a una foto di gruppo in cui apparivano anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas - Maddox è nascosto dietro di me". Nessun riferimento all'attaccante del Sassuolo, che il giorno di Santo Stefano era a Roma per la partita.

Ora non resta che aspettare se e come i diretti interessati commenteranno la notizia che li riguarda, se ufficializzeranno la separazione oppure bolleranno la questione come con un secco ‘no comment’.