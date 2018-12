Melissa Satta, Natale senza Boateng

Da qualche settimana girano voci di crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng. Se i diretti interessati tacciono, a confermare i rumors sarebbero le ultime foto pubblicate dall'ex velina su Instagram, che ha trascorso il Natale con il figlio Maddox ma lontana dal marito.

Non c'è traccia del calciatore nei festeggiamenti di Melissa. "I momenti più belli sono quelli passati in famiglia - ha scritto lei accanto a una foto di gruppo in cui appaiono anche Filippo Magnini e Giorgia Palmas - Maddox è nascosto dietro di me". Nessun riferimento invece all'attaccante del Sassuolo, che il giorno di Santo Stefano era a Roma per la partita.

La coppia, convolata a nozze due anni fa, starebbe attraversando un momento difficile a causa della lontananza. La showgirl vive a Milano con Maddox, mentre Boateng in provincia di Modena e considerando anche gli impegni di entrambi, vedersi è difficile. Niente di irrecuperabile però, come ha fatto sapere Melissa Satta ad Alfonso Signorini: "Finché avrà la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata".