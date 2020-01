Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, l'amore è tornato (anche sui social)

«Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano». Lo sanno bene - oltre ad Antonella Venditti, autore del verso contenuto nel brano Amici mai - Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, di nuovo innamorati dopo la crisi che li ha colpiti un anno fa. E, nel loro caso, il «giro» è arrivato fino a Belgrado, in Serbia, dove l'attrice romana e il regista livornese si mostrano radiosi durante un viaggio.

E' Micaela a pubblicare su Instagram uno scatto di coppia, emblema di un ritorno di fiamma ormai consolidato. Che Ramazzotti e Virzì fossero di nuovo vicini era cosa nota da tempo, almeno sotto forma di indiscrezione. Ma oggi i due tornano ad immortalarsi pubblicamente sui social l'uno accanto all'altra. Eccoli allora complici a Küstendorf, conosciuto anche come Drvengrad, un villaggio tradizionale fatto costruire dal regista serbo Emir Kusturica per il suo film 'La vita è un miracolo'. L'affiatamento sembra quello dei primi tempi: il miracolo è compiuto.

Ad annunciare il riavvicinamento tra gli ex era stato a febbraio il settimanale Diva e Donna, che aveva parlato di un ripensamento da parte della 41enne, in un primo momento decisa a mettere la parola fine al matrimonio. Poi, dopo alcuni mesi vissuti lontani e impegnatissimi nei rispettivi lavori (lui accompagnando nelle sale il suo ultimo film ‘Notti magiche’, lei sul set di ‘Un anno in Italia’ di Francesca Archibugi), i due - che si sono conosciuti durante le riprese di ‘Tutta la vita davanti’ nel 2008 e si sono sposati l'anno successivo - sono tornati insieme, anche per il bene dei loro due figli, Jacopo e Anna.