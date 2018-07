Michael Bublé papà per la terza volta: il dolce annuncio su Instagram

Fiocco rosa in casa Bublè: Michael e la moglie Luisana Lopilato, sono diventati genitori per la terza volta.

Poche ore fa lo scatto della manina della neonata pubblicato su Instagram ha annunciato la nascita della piccola Vida, tanto desiderata dal cantante canadese e dall'attrice e modella argentina che le ha dedicato un pensiero dolcissimo.

“Come spiegare che ci scoppia il cuore d'amore? Che non ci bastano le ore del giorno per ammirarla. Ringrazio Dio per averci fatto questo dono di vita e gioia. Perché guardare i suoi occhi è guardare il cielo stesso. Ti amiamo fino all'infinito e oltre. Ti aspettavamo non solo per accrescere la nostra famiglia… ci hai dato luce e speranza. Sei e sarai la nostra Vida dell'anima" è la didascalia che accompagna la foto in bianco e nero.

L'arrivo di Vida Amber Betty (Amber e Betty sono i nomi delle madri di Michael e Luisana) porta un raggio di luce nella famiglia, segnata dal dolore per la malattia dell’altro figlio Noha, ora fortunatamente fuori pericolo.

Il bambino aveva solo tre anni quando nel 2016 gli è stato diagnosticato un cancro che lo ha costretto a vari cicli di chemioterapia. Nel 2017 le sue condizioni sono nettamente migliorate e ora a questa splendida famiglia non resta che sorridere per la gioia immensa della nascita della loro Vida.