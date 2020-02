Michele Zarrillo si è sposato: nozze segrete prima del Festival di Sanremo

Michele Zarrillo ha sposato la storica compagna Anna Rita Cuparo dopo vent’anni di convivenza. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano ‘Nell’estasi o nel fango’, ha fatto uno strappo alla regola che mette al riparo dal gossip la sua vita privata rivelando la celebrazione delle nozze avvenuta qualche mese fa.

“Lo abbiamo fatto per i nostri figli: è una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”, ha raccontato proprio in occasione della gara canora al settimanale DiPiù l’artista 62enne che ha tentato di tenere nascosta la notizia fino all’ultimo.

Michele Zarrillo ha sposato la compagna: “Volevo che restasse un segreto”

“Volevo che restasse un segreto ma ormai mi sono tradito”, ha aggiunto ancora Michele Zarrillo sottolineando l’assoluta protezione per la sua sfera personale: “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme. E non voglio farmi fotografare con i miei figli”.

In effetti, le informazioni sulla famiglia del cantante sono molto poche. Di lui si sa che è padre di due figli, Luca, di 10 anni, e Alice, di 8, nate dall’amore con Anna Rita Cuparo. Il cantante, inoltre, ha un'altra figlia, Valentina, nata da una precedente relazione, che tre anni fa lo ha reso nonno.