Michelle Hunziker, l’emozionante racconto d'infanzia: “Mio padre voleva a tutti i costi una femmina"

Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram un racconto privato della sua infanzia segnata dalla separazione dei suoi genitori.

Lo spunto per rivelare ai follower l’aneddoto inedito relativo al girono della sua nascita è stata una foto, la prima insieme alla sua mamma e al suo papà, che mostra la conduttrice appena nata.

Nessun video, nessun filmato ulteriore: la voce emozionata fuori campo di Michelle Hunziker ha descritto quell’attimo dolcissimo e il retroscena famigliare che svela il desiderio di quella bimba oggi diventata adulta e, a sua volta, madre.

“Questa è mia mamma mio papà e io appena nata. La nostra è da subito una famiglia molto originale, perché sul letto d’ospedale anziché esserci sdraiata mia mamma, c’è mio padre, come se avesse partorito lui”, ha spiegato la showgirl con tono nostalgico.

“Mentre mia mamma faceva nascere me, mio padre veniva operato alla gamba contemporaneamente che si era spaccato poco prima. Appena partorito, mia madre forte come tutte le donne, ha portato il bebè a mio padre. Guardate come era orgoglioso”, continua Michelle per poi svelare: “Mio padre voleva a tutti i costi una femmina, a tal punto che dal primo mese di gravidanza di mia mamma aveva iniziato a terrorizzarla parlando solo di una sua figlia”.

“Mi fa molto tenerezza questa foto”, ha poi concluso: “Mi rendo conto come ancora adesso adoro vedere i miei genitori insieme… Perche alla fine tutti i figli sognano di vedere mamma e papà insieme per sempre”.