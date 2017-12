Michelle Hunziker, Capodanno alle Maldive con Tomaso Trussardi

Natale ad alta quota, Capodanno su un atollo paradisiaco. Per le vacanze di fine anno Michelle Hunziker ha scelto le Maldive, e con lei ovviamente ha portato tutta la famiglia. La showgirl si divide tra la figlia Aurora, le piccole di casa Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi.

Tra loro il feeling è alle stelle, e le foto condivise su Instagram lo dimostrano: baci e sguardi intensi, complicità, ma soprattutto tanto amore. E nonostante le attenzioni sono tutte per la sua bella famiglia, Michellle non si dimentica dei fan ed è per loro l'ultimo pensiero del 2017: "Si avvicina la fine di quest'anno - ha scritto la showgirl sui social - Tempo di riflessioni... Cosa desideriamo per l'anno che verrà? Mandate i vostri desideri del cuore nell'universo... Chi crede, parli con Dio e non perdete mai le speranze... mai... C'è sempre un motivo per vedere della luce, per riconoscere l'amore, per ritrovare un amico, per abbracciare qualcuno che amiamo e affidare a lui o a lei le nostre emozioni... Cercate l'alba, stiracchiatevi al sorgere del sole e respirate... Vi voglio bene #love #smile #dreams #paradise".