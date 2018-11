Michelle Hunziker a cuore aperto: "Il quarto figlio non arriva"

(Nel video in alto, Michelle Hunziker si racconta in versione mamma a Federica Panicucci)



Showgirl, conduttrice, imprenditrice, ma soprattutto mamma. Intervistata a 'Mattino 5' da Federica Panicucci, Michelle Hunziker ha raccontato a cuore aperto il rapporto con le figlie, Aurora - avuta dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti - Sole e Celeste, frutto dell'amore per Tomaso Trussardi, sposato nel 2014. Senza risparmiarsi sul desiderio di allargare ancora una volta la famiglia.

Michelle fa di tutto per essere una mamma presente. "Quando le ho tutte e tre insieme, e purtroppo non capita spessissimo, ma nei weekend è possibile, mi si apre il cuore - confessa - E' quello il momento in cui dico: se c'è qualcosa che ho fatto di bene nella vita, è stato certamente aver prodotto questi esseri stupendi".

Michelle e il rapporto con le figlie

Ma come riesce a coniugare lavoro e vita privata? Da brava svizzera, la Hunziker fa sì che l'organizzazione della giornata sia sempre precisa: "Più aumenta la famiglia e più diventa organizzazione pura - spiega - Bisogna essere strategici. Se sei organizzato va tutto bene, ma il giorno che sfugge qualcosa diventi pazzo. Le piccole le accompagno io a scuola le mattine. E' uno dei momenti che preferisco, insieme al bagnetto. Perché è in quei momenti che si costruisce qualcosa di bello. Il trucco, però, è anche rendere indipendenti i figli".

Un altro figlio per Michelle Hunziker?

Panicucci chiede poi alla collega se c'è ancora l'intenzione di avere un altro bebè. Da diversi mesi, infatti, Michelle e Tomaso stanno provando ad avere un figlio: "Eh, a furia di dirlo mi sa che non arriva più. Lo diciamo sempre: noi abbiamo ancora il desiderio di un altro bebè ma lasciamo fare alla natura. Se poi non arriva a un certo punto chiudo, perché ho 41 anni e bisogna chiudere i battenti. Ne ho già tre, sono fortunatissima e non insisto".