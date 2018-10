Michelle Hunziker al settimo cielo, la sorpresa di Tomaso per l'anniversario di matrimonio

E' stata una giornata piena di emozioni per Michelle Hunziker quella di mercoledì. Il 10 ottobre non solo è il compleanno di sua figlia Sole, che ha compiuto 5 anni, e della mamma Ineke, ma è anche il suo anniversario di matrimonio con Tomaso Trussardi. E il rampollo della storica maison di moda l'ha riempita di dolcissime attenzioni e sorprese per i loro 4 anni da marito e moglie (più altri 4 da fidanzati).

Prima un enorme mazzo di rose rosse nel camerino di Striscia, poi cenetta romantica in uno dei ristoranti più esclusivi di Milano, dove si sono goduti le prelibatezze dello chef in un ambiente intimo e rilassante, e anche qui altre rose rosse. Impossibile contarle. "Per finire la serata mio marito mi ha portato a cena e mi ha fatto trovare altre rose - racconta la showgirl svizzera in una storia su Instagram - E' così bello mio marito". Non si può che darle ragione...

Tomaso, ormai, è l'idolo di ogni follower, come fa notare una moglie delusa sul profilo di Michelle: "Il mio non si ricorda nemmeno degli anniversari. Beata lei!".