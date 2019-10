Michelle Hunziker pubblica il video di nozze con Tomaso Trussardi: “Un'emozione incredibile”

Il 10 ottobre è una data davvero importante per Michelle Hunziker, un giorno che racchiude tutte le emozioni più forti mai provate prima, adesso condivise su Instagram in un video denso di momenti indimenticabili. Cinque anni fa la showgirl svizzera, incinta della sua terza figlia Celeste, sposava il compagno Tomaso Trussardi in una cerimonia suggestiva presso Palazzo della Ragione, nel cuore di Bergamo: “Che giornata davvero speciale”, ricorda Michelle nel post a corredo del filmato che ripercorre quel giorno: “In questo video c’è tutto il mio Amore...c’è tutto ciò che amo...”.

Michelle Hunziker, il video di nozze con Tomaso Trussardi nel giorno dell’anniversario

“Quel giorno, il 10.10.14 ho sposato l’uomo che amo, gli anelli li hanno portati Auri e Sole mano nella mano...nel mio ventre c’era già la piccola Celeste, era il compleanno di Sole ed era anche il compleanno di mia mamma”, ha ricordato Michelle Hunziker nel post che accompagna il filmino pubblicato per l’anniversario di nozze con il marito Tomaso Trussardi. “Desidero condividere con voi questa emozione incredibile che provo ogni 10 ottobre!”, ha confidato la showgirl, innamorata del marito come il primo giorno.

(N.B: Per vedere il video, è necessario loggarsi su Instagram)

Il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sposati il 10 ottobre del 2014 a Palazzo della Ragione, nel cuore di Bergamo Alta. Due rose tra i capelli, un filo di trucco, abito della maison Trussardi in pizzo e voile in stile impero è stato il look della sposa, incinta della terza figlia (la seconda nata dalla relazione con l'imprenditore). Tra i presenti alle nozze Giulia Bongiorno, Ilary Blasi, Antonio Ricci (testimone di nozze di lei), Vittorio Feltri (testimone dello sposo). I festeggiamenti si sono tenuti a Villa Trussardi, a una decina di minuti di distanza da Piazza Vecchia. Per Michelle Hunziker si è trattato del secondo matrimonio dopo quello con Eros Ramazzotti, padre della primogenita Aurora, celebrato nell'aprile 1998.